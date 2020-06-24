النشرة الوبائية الليبية ليوم الثلاثاء 23 يونيو (44 حالة جديدة)

إيوان ليبيا – وكالات :

سجلت ليبيا 44 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وأربع وفيات، الأربعاء، كأكبر حصيلة يومية لوفيات الفيروس منذ ظهر في البلاد في مارس الماضي، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أشار إلى شفاء 16 حالة من الفيروس.

وقال المركز في بيان، إنه تسلم 775 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 731 عينة بينها 16 حالة شفاء، وإيجابية 44 عينة موزعة بواقع 26 حالة جديدة، و18 حالة مخالطين.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 270 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و5 عينات من مختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، و18 عينة من مستشفى طرابلس الجامعي.

كما تسلم المركز 321 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و37 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية و38 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و86 عينة من مختبر فرع المركز مصراتة.

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