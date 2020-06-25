أتالانتا يقدم هدية لـ يوفنتوس ويسقط لاتسيو بعودة مثيرة بعد 9 أشهر

والهدية الأكبر بفوز أتالانتا على لاتسيو المنافس المباشر على لقب الدوري الإيطالي.

أتالانتا على ملعب أتليتي دي أتزوري في مدينة بيرجامو –المتضررة من فيروس كورونا- قلب تأخره أمام لاتسيو بثنائية لفوز بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس بقى وحيدا في الصدارة برصيد 66 نقطة مقابل 62 لـ لاتسيو واقترب أتالانتا من المركز الثالث برصيد 54 نقطة وأمامه إنتر برصيد 58 نقطة.

الهولندي مات دي رون سجل هدف تقدم النسور في مرماه بالخطأ في الدقيقة 5 فبدلا من تشتيت كرة عرضية أودعها في الشباك.

وبعد 6 دقائق فقط، لم يتوقع بيرلويجي جوليني حارس أتالانتا أن يسدد الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش صاروخية لا تصد ولا ترد لتسكن شباكه معلنة عن الهدف الثاني للنسور.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص أتالانتا الفارق عبر الجناح الألماني روبن جوسنس بعد عرضية من الظهير الهولندي هانس هاتيبور في الدقيقة 38 برأسية فشل توماس ستراكوشا في التصدى لها.

من شاهد مباراة الذهاب لم يفكر في أن سيناريو الإياب قد يتكرر بين الشوطين.

على ملعب الأولمبيكو تقدم أتالانتا بثلاثية دون مقابل في الشوط الأول وتعادل لاتسيو في الشوط الثاني.

واليوم انقلبت الصورة وفي الدقيقة 66 سجل الأوكراني روسلان ميلانوفسكي هدف التعادل بتسديدة قوية ردا على هدف الصربي في الشوط الأول.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء وبخطأ من الحارس والدفاع استغله بالومينو وسجل برأسية في الشباك من ركنية نفذها القائد الأرجنتيني أليخاندرو جوميز.

ثلاثية أتالانتا في اللقاء رفعت رصيد الفريق التهديفي هذا الموسم في الدوري الإيطالي إلى 77 هدفا وهو نفس الرصيد الذي سجله الفريق الموسم الماضي.

فوز نيراتزوري بيرجامو أوقف سلسلة لاهزيمة لاتسيو في الدوري الإيطالي والتي امتدت لـ أشهر خلال 21 جولة.

وفي العاصمة الإيطالية وعلى ملعب الأولمبيكو قلب أيضا روما تأخره لفوز على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف.

مانولو جياباياديني تقدم أولا للضيوف في الدقيقة 11 بعدما راوغ الحارس وأسكن الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 31 منعت تقنية الفيديو هدفا لـ روما سجله الفرنسي جوردان فيرتو وانتهى الشوط الأول بتأخر الذئاب بهدف دون مقابل.

البوسني إدين دجيكو حمل على عاتقه عودة الذئاب فسجل هدفا رائعا بعدما تلقى بينية طولية من لورينزو بيليجريني فسدد مباشرة على الطائر في الشباك في الدقيقة 64.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء وبنفس الطريقة سجل البوسني المخضرم بعد كرة بينية طولية من براين كريستانتي.

فوز رفع رصيد روما إلى 48 نقطة في المركز الخامس بينما ظل سامبدوريا في المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا