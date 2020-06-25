محمد صلاح: سألعب مع ابنتي ولن أشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

وفاز ليفربول على كريستال بالاس برباعية دون رد ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وبسؤال محمد صلاح هل سيتابع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي رد قائلا: “لا.. سألعب مع ابنتي”.

وأضاف في تصريحات لقناة سكاي سبورتس “منذ انضمامي لصفوف ليفربول وأنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي”.

وتابع “الفوز على كريستال بالاس بهذه الطريقة أمرا رائعا”.

واستمر في تصريحاته “الانتصار بنتيجة كبيرة مع أداء مميز أمر رائع بالنسبة لنا وحققنا ذلك بسبب الروح الانتصارية الكبيرة التي لعبنا بها وأيضا بسبب الحافز الكبير لدى جميع اللاعبين”.

وأكمل “قدمنا ما يجب علينا تقديمه وحققنا فوزا هاما”.

وأتم تصريحاته “ولكن الأمور كانت ستكون أروع بالنسبة لنا إذا كان هذا الانتصار يصحبه الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي”.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر خلال انتصار ليفربول على كريستال بالاس.

ويحتاج ليفربول لتعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي ليتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

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