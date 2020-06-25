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فوز أستراليا ونيوزيلاندا بحق تنظيم كأس العالم للسيدات 2023

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

التصويت الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تم عن طريق تقنية الفيديو وأعلن جياني إنفانتينو نتيجته.

وحصل العرض المشترك بين أستراليا ونيوزيلاندا على 22 صوتا مقابل 13 لـ كولومبيا من بين إجمالي 35 صوتا.

وستكون النسخة المقبلة هي الأولى التي تضم 32 منتخبا والأولى التي تقام عبر اتحادين قاريين مختلفيين إذ تتبع أستراليا الاتحاد الآسيوي ونيوزيلاندا اتحاد أوقيانوسيا.

وستحمل النسخة المقبلة رقم 9 في تاريخ كأس العالم للسيدات، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب.

نسخة 2019 أقيمت في فرنسا وشهدت تتويج الولايات المتحدة باللقب الثاني على التوالي.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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