واشنطن تضاعف مكافأتها للقبض على زعيم داعش الجديد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، عن مضاعفة المكافأة لأي شخص أو جهاز يدلي بمعلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لعصابة داعش الإرهابية، لتصل إلى 10 ملايين دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن زعيم داعش الجديد أمير محمد المولى، ساعد بارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق وذبحهم والمتاجرة بهم، مضيفة أنها ترفع قيمة المكافأة من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين.

وكان زعيم عصابة داعش السابق أبو بكر البغدادي قتل ليل الـ26 من أكتوبر الماضي في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، ليتولى المولى الخلافة.

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