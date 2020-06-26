صلاح في أول رسالة بعد التتويج بالدوري: شكر خاص لمن وقف معي من مصر

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله”.

“عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده”.

ومثلما حرص على توجيه رسالة باللغة العربية لعشاقه في الوطن العربي، كتب صلاح رسالة تهنئة وحب لجماهير ليفربول حول العالم.

وقال صلاح: “نعم، أنه شعور جيد. أريد أن أشكر كل مشجعي الفريق الذين شاهدونا من كافة أنحاء العالم”.

“لقد جعلتم ذلك ممكنا لنا (التتويج بالدوري) وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرحة التي تستحقونها”.

ليفربول كسر لعنة استمرت أكثر من 30 عاما، ليحقق أخيرا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي تعثر أمام تشيلسي، ليحتفل ليفربول بحصد اللقب قبل 7 أسابيع من نهاية الموسم.

وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب الدوري الإنجليزي، بعدما سبق له أيضا الحصول على ميدالية التتويج الدوري مع تشيلسي.

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