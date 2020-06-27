أوكرانيا ترحب ببيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عدم الاعتراف بضم روسيا للقرم

رحبت أوكرانيا ببيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الذي أكد بشدة عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القر م ودعم السلامة الإقليمية ل أوكرانيا .

وقال الممثل الدائم ل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرهي كيسليتسيا في تصريح لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة إن ” أوكرانيا ممتنة للأمين العام أنطونيو جوتيريس لتأكيده موقف الأمم المتحدة المبدئي بشأن عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القر م”.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة له أهمية قصوى لا سيما قبل الاحتفال بالذكرى الـ 75 لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضع المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

واعتبر كيسليتسيا أن هذا الواجب الأساسي لم يتحقق بعد في قضية أوكرانيا التي مازالت تعاني من عدوان عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، على حد تعبيره. وأردف: “إن محاولات روسيا لاستخدام الأعذار المختلفة لتبرير عدوانها على أوكرانيا هي هزيمة ذاتية، ولن يعترف المجتمع الدولي أبدًا بتغيير وضع القر م”.

يشار إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريس حدد موقفه بشأن شبه جزيرة القر م خلال مؤتمر صحفي في 25 يونيو في نيويورك، وقال “بالنسبة لي ليس هناك شك.. أعني، من الواضح أننا نؤيد السلامة الإقليمية ل أوكرانيا ولم نعترف قط بما حدث في شبه جزيرة القر م [عام 2014]”.

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