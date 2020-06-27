حومة : تلقينا دعوة من موسكو لترتيب زيارة برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب

طبرق 27 يونيو 2020 (وال) – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، أنهم تلقوا دعوة من روسيا، لترتيب زيارة لوفد برلماني برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى موسكو، خلال الأيام المقبلة.

حومة قال، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنهم يرتبون أن تكون الزيارة في مطلع الشهر المقبل، مضيفا أن الوفد البرلماني سيناقش مع المسؤولين الروس عدد من القضايا، أبرزها “إعلان القاهرة”، ومخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح أن الوفد سيناقش أيضا مبادرة فخامة المستشار عقيلة صالح، في محاولة لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، وفقا للجهود الروسية في هذا الاتجاه .

وكان فخامته أكد أنه سيطلب بشكل رسمي مساعدة القاهرة إذا حاولت حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا، السيطرة على مدينتي سرت أو الجفرة، واعتبرت الهيئة التشريعية لمجلس النواب أن ذلك سيكون بمثابة دفاع شرعي عن النفس. (وال – طبرق)

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