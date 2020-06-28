المشير حفتر يلتقي الثني والحويج

إيوان ليبيا – وكالات :

استقبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الدكتور عبدالهادي الحويج.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة، إن الأطراف ناقشوا خلال اللقاء، قرار الحكومة المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في المدن الغربية.

كما بحث الاجتماع “القضايا الاستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة وفقاً للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء المليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات”.

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