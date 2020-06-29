عودة في 4 دقائق تحول تأخر إنتر إلى فوز على بارما

فاز إنتر ميلان على بارما بهدفين مقابل لا شيء على ملعب “إينيو تارديني”، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

سجل جيرفينيو هدف بارما الوحيد، فيما سجل ستيفان دي فراي وأليساندرو باستوني هدفا إنتر ميلان.

التشكيل

كعادة أنطونيو كونتي، بدأ بالثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في الهجوم.

وفي المقابل بدأ جيرفينيو في هجوم بارما بجانب أندرياس كورنيلوس وديان كولوسيفسكي.

بداية المباراة كانت سريعة. إنتر ميلان شن الهجوم الأول في الدقيقة الرابعة تبصويبة من لاوتارو مارتينيز، ولكن الحارس لويجي سيبي تصدى لها بثبات.

ثم جاء الهدف الأول مبكرا لبارما. مجهود فردي مميز من جيرفينيو باختراق لمنطقة جزاء إنتر ميلان أتبعه بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الدقيقة الـ15.

لاعبو إنتر يملان طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ20 لكن دون استجابة من حكم اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتبديل أول في صفوف بارما. جيوسيبي بيتيزيلا شارك بدلا من ريكاردو جاليولو.

وفي الدقيقة الـ54 أجرى بارما التبديل الثاني بدخول هيرناني بدلا من ماتيو سكوزاريلا.

وكاد بارما يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ56 بعد تصويبة من ديان كولوسيفسكي لكن مرت بجانب القائم بقليل جدا.

هنا تدخل أنطونيو كونتي ولجأ لدكة بدلاءه بثلاث تبديلات دفعة واحدة. شارك أليكسيس سانشيز وفيكتور موزيس وأشلي يونج في الدقيقة الـ69 بدلا من كريستيان إريكسن وأنطونيو كاندريفا وكريستيانو برياجي.

ثم جاء التبديل الرابع سريعا في الدقيقة الـ71 بدخول أليساندرو باستوني بدلا من دييجو جودين من أجل ضغط هجومي أكبر.

تبديلات كونتي أسفرت عن ضغط هجومي كبير للفريق. البداية كانت بتصويبة قوية من لوكاكو في الدقيقة الـ79، لكن مرت بجانب القائم بقليل.

في أربع دقائق تحول مصير اللقاء. إنتر ميلان أدرك التعادل في الدقيقة الـ84 عن طريقة ستيفين دي فراي. ركنية قابلها لاوتارو مارتينيز بلمسة رأسية، وأكملها دي فراي في المرمى مسجلا التعادل.

المصائب لم تتوقف هنا، فكان قرار الحكم بطرد يوري كوتشكا لاعب بارما بسبب الاعتراض المبالغ فيه بنفس الدقيقة.

روبيرتو دافيرسا حاول الدفع بأوراقع الأخيرة أملا في إعادة النتيجة لفريقه، فدفع بفينسينت لوريني وجاستون بروجمان في الدقيقة الـ86 بدلا من ماتيو دارميان وجيرفينيو.

ولم يلبس أن استقبل بارما التعادل، حتى فاجأهم إنتر بالثاني في الدقيقة الـ87. عرضية من فيكتور موزيس، يقابلها البديل الآخر باستوني برأسية سهلة في المرمى.

وكان آخر تبديلان إنتر لإهدار الوقت فقط. شارك بورخا فاليرو في الدقيقة الـ89 بدلا من روميلو لوكاكو، لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف.

فوز إنتر ميلان رفع رصيده للنقطة الـ 61 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بارما عند النقطة الـ39 متراجعا للمركز التاسع.

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