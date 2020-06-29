حراك المدن والقبائل يعلن فتح خطوط النفط المغلقة

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن حراك المدن والقبائل الليبية، اليوم الإثنين، فتح حقول النفط وتفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في إيدي الميليشيات الإرهابية».

وقال مشايخ وأعيان في بيان أعلن من أمام بوابة شركة الزويتينة للنفط، إنهم قاموا «بإقفال إنتاج وتصدير النفط لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وفوع إيرادات النفط بأيدي المليشيات»، وأضافوا «نتج عن ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية عامة وازدياد سعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف مرتبات المواطنين».

وتابع البيان: «بإرادتنا فتحنا النفط وسنقوم بإقفاله إذا استخدم النفط مجددا لقتلنا وترويعنا».

وأكد الحراك أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته وتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدمًا لإعادة الإعمار.

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