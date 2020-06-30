دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد حرصها على تحقيق قفزة نوعية في العلاقات مع العراق

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، نايف الحجرف، حرص دول المجلس على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات مع العراق لما يُمثّله من أهمّية وثقل كبير.

وذكرت وزارة الخارجية العراق ية – في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراق ية للأنباء (نينا) اليوم /الإثنين/ – أن سفير العراق بالسعوديّة التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة في مقرّ الأمانة العامّة، وبحث الجانبان سُبُل تفعيل التعاون بين العراق والأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة في المرحلة القادمة.

كما أكّد الأمين العامّ، دعم دول المجلس للعراق، وحرصها على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات؛ لما يُمثّله العراق من أهمّية، وثقل كبير، مشيرا إلى أنه سيحرص على زيارة العراق ، وجعلها من أولويّاته في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكّدَ السفير حرص العراق على تطوير علاقاته مع الأمانة العامّة، بما يُحقّق مصالح الشعب العراق يّ وشُعُوب دول الخليج.

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