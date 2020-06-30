رئيس أركان القوات البحرية التركية يزور طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت قناة «تي آر تي» التركية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول رئيس أركان القوات البحرية التركية الأدميرال، عدنان أوزبال، إلى العاصمة طرابلس «في زيارة رسمية لقاعدة بوستة البحرية».

وبثت القناة عبر حسابها على موقع «تويتر» تسجيلا مصورا يظهر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الفريق محمد الشريف وهو في استقبال رئيس أركان القوات البحرية التركية بقاعدة أبوستة البحرية.

وتأتي زيارة أوزبال إلى طرابلس في وقت تجري تركيا محادثات مع حكومة الوفاق الوطني لبحث إمكانية استخدام أنقرة قاعدة الوطية الجوية (145 كلم جنوب غرب طرابلس)، وقاعدة مصراتة البحرية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» يوم 15 يناير الجاري.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني على مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية، والتعاون العسكري والأمني في 27 نوفمبر 2019، لكن هذه الخطوة قوبلت بردود فعل واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.

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