حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة

وتحدث صلاح في حوار مع شبكة “بي إن سبورتس” اليوم الأربعاء ردا على إمكانية تشبعه من البطولات “لا لست أنا كل شيء أضع الكثير من الأهداف أمامي لأستمر على مستواي والقادم أفضل”.

وواصل “المحافظة على القمة شيء صعب لكن في ليفربول نحن سويا منذ ثلاث سنوات وأعتقد إننا نستطيع الاستمرار سويا في حصد المزيد من البطولات”.

وتابع صلاح “أتذكر ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكن لم نكن محظوظين والكل رأى إننا لعبنا أفضل منهم، وطالما التحفيز مستمر والرغبة في الفوز متواجدة نستطيع حصد البطولات”.

وعن عودته للدوري الإنجليزي بعد عدم نجاح تجربته في تشيلسي قال: “قلت دائما مع رحيلي عن تشيلسي إنني أريد العودة وعدت وفزت بالكثير من البطولات والألقاب”.

وأضاف صلاح ضاحكا “أعتقد إنها كانت رحلة جيدة”.

وأردف “أحببت خوض تجربة في بلد أخرى بعد الرحيل عن تشيلسي وتلك التجربة في الدوري الإيطالي ساعدتني على النضج كثيرا قبل العودة للدوري الإنجليزي”.

وعن اللعب في أنفيلد معقل ليفربول قال: “حينما في أنفيلد مع تشيلسي شعرت أن الملعب مختلف عن أي ملعب آخر، وتمنيت اللعب في ذلك الملعب وفي هذا النادي ومنذ ذلك الوقت قلت لنفسي لو عدت لإنجلترا سأذهب إلى ليفربول”.

وتابع “حينما يغني الجمهور في أنفيلد قبل المباريات أستمتع كثيرا به وأحب مشاهدتهم وأتمنى البقاء هنا فترة طويلة، الجمهور هنا يعطيك حماسا كبيرا”.

أما عن التتويج بالدوري الإنجليزي قال: “شعور الفوز بالدوري لا يمكن وصفه بعد إنهاء سنوات العجاف التي دامت لـ30 عاما لليفربول”.

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وكشف صلاح عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بينه وبين مدربه يورجن كلوب المدير الفني للريدز قبل انضمامه للفريق.

وقال: “تحدثت مع كلوب قبل انضمامي للنادي وشرحلي خطته المستقبلية للنادي وأول شيء سألته أن ساديو ماني يلعب في مركزي فأين سألعب؟”.

وتابع “أجابني كلوب إنه سيبدل مركز ماني لنلعب سويا ولذلك تحمست بالانضمام للفريق تحت قيادته”.

وعن الخلاف بينه وبين ماني شدد صلاح “ليس خلافا مجرد نرفزة ملعب وانتهى وفي المباراة التالية صنعنا أهدافا لبعضنا البعض”.

وعن أفضل لاعب في موسم ليفربول قال صلاح ضاحكا “لو سألت عن أليسون سيختاره البقية ولو سألت عن فيرجيل سيختاره البقية، الكل يستحق بمن فيهم أنا”.

وواصل “أرنولد قدم موسما رائعا وكذلك هندرسون لكنني سأختار هندرسون”.

وبرر صلاح اختياره “سأختار هندرسون لأنه تواجد منذ ثماني أو تسع سنوات ومر بالكثير من الفترات الصعبة لذا سأختاره رجل الموسم وهو شخص رائع جدا خارج الملعب”.

وأضاف “هو يستطيع بث الحماس في أنفس اللاعبين أفضل من أي شخص آخر”.

وعن سر علاقتة المميزة مع محمد أبو تريكة أيقونة كرة القدم المصرية قال صلاح: “عندما صعدت للمنتخب الأول لعبت معه لعامين أو ثلاثة وكنت أسأله عن الكثير من الأشياء هو ووائل جمعة وحسام غالي وعماد متعب”.

وأضاف “لم يكن يشغلني إن كانوا يشعرون بالملل من كثرة أسئلتي لكن كنت أريد الاستفادة من خبراتهم فهم توجوا بأمم إفريقيا 3 مرات وأنا لاعب ناشئ”.

وواصل “أبو تريكة كان دائما يجاوبني على أسئلتي ويشرح وهو أول شخص باركلي على الفوز بالدوري وهنأني بعيد ميلادي ويحرص على حضور مباريات لي كذلك”.

وأتم صلاح “أحاول دائما الحفاظ على العلاقة الجيدة مع الكثير من الأشخاص”.

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