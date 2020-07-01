معدل البطالة في كولومبيا يتخطى 20% في مايو

ارتفع معدل البطالة في كولومبيا إلى 4ر21% في مايو، مقارنة بـ 5ر10% في الشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أفادت إحصاءات رسمية نشرت الثلاثاء.

وكان معدل البطالة في أبريل 8ر19%.

وتأثرت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ، بجائحة فيروس كورونا ، التي أبقتها قيد الحجر الصحي منذ أواخر مارس.

وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5ر24% ، وفقا لهيئة الإحصاء الوطنية.

وفُقدت معظم الوظائف في قطاعات التجارة وإصلاح المركبات والصناعات التحويلية والإدارة العامة. ومدد الرئيس إيفان دوكي الحجر الصحي حتى منتصف يوليو، ورغم ذلك واصل فتح الاقتصاد رغم تحذيرات من زيادة حالات الإصابة بالفيروس بشكل سريع. وأكدت وزارة الصحة الكولومبية الثلاثاء 97 ألفا و846 إصابة بشكل إجمالي و3334 وفاة بشكل إجمالي.



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