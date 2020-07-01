المسماري يتحدث عن مستقبل تسليح الجيش الوطني

إيوان ليبيا – وكالات :

أشار الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري،إلى احتمالية دمج التسليح للجيش الليبي -مستقبلاً- بين المعسكرين الشرقي والغربي ، مُحيلاً سبب اهتمام الجيش الوطني بالسلاح روسي الصنع إلى خبرة قادة الجيش الليبي به.

وقال “المسماري” في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: “إن كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية”، مُضيفاً : “لا أستطيع الآن الإجابة عن سؤال التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، لأنه سؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد، وسنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي، وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي، مثل مصر “.

وانتقد “المسماري” في تصريحه لسبوتنيك، موقف المجتمع الدولي من ليبيا في قضية حظر تصدير السلاح”، موضحاً أن مجلس النواب يتعامل مع القضية.

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