أبوسبيحة يعلن عن موقفه من تقسيم العائدات النفطية

إيوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن “فزان” علي مصباح أبوسبيحة، إن أهل “فزان” يرفضون ما يُشاع عن توزيع الدخل بالنسب المئوية- الواردة في مقترح- على ثلاثة أقاليم، واصفاً هذا التوزيع بغير العادل نظراً لتوزيع المنطقة في قرى متفرقة في وادي الشاطىء ووادي الحياة ووادي عتبة ووادي البوانيس وغات وليس من تجمع سكاني كبير إلا في مدينة سبها .

وأشار “أبوسبيحة” في تدوينة له -على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك- في هيئة رسالة وجهها إلى كافة المسؤولين في الدولة الليبية غرباً وشرقاً إلى إن التوزيع في “فزان” -حسب المنظور الذي قدمه – يستدعي التوسع الأفقي في كل الخدمات وهذا يتطلب مصاريف إضافية كبيرة ومن هنا يجب ألا يكون التوزيع علي نسبة السكان بل تراعي فيه المساحة الجغرافية والمناخ-حسب وصفه.

وخلص “أبوسبيحة” في رسالته إلى اقتراحه -في حالة تنفيذ المقترح- بأن يكون التوزيع علي نسبة الدخل من الموارد الطبيعة، أو يمنح الجنوب ما لايقل عن 20% من الدخل العام .

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