ليبيا نيوز

أبوسبيحة يعلن عن موقفه من تقسيم العائدات النفطية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن “فزان” علي مصباح أبوسبيحة، إن أهل “فزان” يرفضون ما يُشاع عن توزيع الدخل بالنسب المئوية- الواردة في مقترح- على ثلاثة أقاليم، واصفاً هذا التوزيع بغير العادل نظراً لتوزيع المنطقة في قرى متفرقة في وادي الشاطىء ووادي الحياة ووادي عتبة ووادي البوانيس وغات وليس من تجمع سكاني كبير إلا في مدينة سبها .

وأشار “أبوسبيحة” في تدوينة له -على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك- في هيئة رسالة وجهها إلى كافة المسؤولين في الدولة الليبية غرباً وشرقاً إلى إن التوزيع في “فزان” -حسب المنظور الذي قدمه – يستدعي التوسع الأفقي في كل الخدمات وهذا يتطلب مصاريف إضافية كبيرة ومن هنا يجب ألا يكون التوزيع علي نسبة السكان بل تراعي فيه المساحة الجغرافية والمناخ-حسب وصفه.

وخلص “أبوسبيحة” في رسالته إلى اقتراحه -في حالة تنفيذ المقترح- بأن يكون التوزيع علي نسبة الدخل من الموارد الطبيعة، أو يمنح الجنوب ما لايقل عن 20% من الدخل العام .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • تمنح الثروة فى ليبيا حسب اماكن تواجدها فيمنح الجنوب 30 % وبرقة 50% وسرت 10% وطرابلس 10% فقط يخصم منها قيمة استهلاك النفط

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  • يجب ان يمنح الجنوب اكبر نسبة من الثروة لانه عانى الاهمال من زمان ويجب ان يلحق بالاقاليم الاخرى اولا ولهذا تجد فى مصر حاليا الاهتمام اكثر بالجنوب واقامة مشروعات كبرى به اكثر من الشمال حتى لايهاجر ابناء الجنوب الى الشمال فهو يصب فى مصلحة الجميع فالاهتمام بالجنوب واقامة مشروعات ضخمة به تستوعب العمالة الافريقية التى تحاول الهجرة عبر البحر

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