أمريكا: إصابات كورونا تصل إلى 2.66 مليون حالة والوفيات تتجاوز 127 ألفا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 8ر1% اليوم الخميس مقارنة بيوم أمس، لتصل إلى 66ر2 مليون شخص حتى الساعة 0251 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن حصيلة المصابين زادت عن متوسط ما تم تسجيله على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 7ر1%.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 127 ألفا و681 حالة.

وسجلت ولاية نيويورك أعلى عددا من ال إصابات المؤكدة حيث بلغ 394 ألفا و79 إصابة، بزيادة نسبتها 1ر0%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس .

وشهدت ولاية اداهو زيادة بنسبة 3ر6% في عدد ال إصابات مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس ، ليرتفع الإجمالي إلى 6117 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا