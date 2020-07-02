بيلوسي: العقوبات الأمريكية يجب أن تستهدف مخابرات روسيا وجيشها

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس أنه ينبغي تعزيز العقوبات الأمريكية على روسيا لتشمل قطاعي المخابرات والدفاع، واللذين قالت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت رفعهما من تشريع العقوبات السابق.

وقالت بيلوسي للصحفيين “عندما أقر الكونجرس بدعم من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) العقوبات على روسيا ، أبلغتنا الإدارة بأن نستبعد قطاعي المخابرات والدفاع الروسيين من العقوبات. كان ينبغي قطعا أن تظل تلك العقوبات. لقد حظيت بدعم الحزبين. والإدارة فقط أرادت استبعادها، ولا أدري لم. لذلك يجب فرضها”.

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