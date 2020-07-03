بعد تسجيل نحو 50 ألف إصابة بـكورونا في يوم واحد.. الشباب الأمريكي أضحى يمثل الحصة الأكبر من الوباء

قال الدكتور أنتوني فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ، الخميس، إن عدد الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة تنمو بمعدل غير مسبوق حتى بعد عمليات الإغلاق.

وأضاف، بعد يوم واحد من تأكيد البلاد لأكثر من 50،000 حالة جديدة من فيروسات التاجية خلال24 ساعة، فإننا لاحظنا أن الشباب الآن يمثلون حصة أكبر من الوباء.

وأكد فوسي في مقابلة مع هوارد باوكنر رئيس تحرير مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، “أعتقد أنه من الواضح جدًا أننا لن نسير في الاتجاه الصحيح”.

وأشار فوسي، إلى أن أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وهي أربع ولايات شكلت حوالي نصف الحالات الجديدة في البلاد هذا العام.

وبدأت أنظمة المستشفيات في أريزونا وتكساس في الإبلاغ عن نفاد سراير المرضي، في حين أن دخول المستشفيات يرتفع في أجزاء أخرى من البلاد. وكشف الدكتور أنتوني فوسي ، أن عدد المرشحين لإنتاج اللقاحات يمنح الأمل في أن العديد من الأدوية المختلفة قد تثبت فعاليتها. ولفت إلى أن العديد من الشركات بالفعل بدأت في تصنيع اللقاحات على نطاق واسع، حتى قبل أن تثبت فعاليتها، بدعم مئات الملايين أو مليارات الدولارات من الحكومة الفيدرالية. وقال فوسي، إن الهدف هو الحصول على مئات الملايين من جرعات اللقاح بحلول أوائل عام 2021، لافتا: عندما يكون لديك شركتان أو ثلاث شركات تأمل أن تنجح، فإنهم سيصنعون اللقاح ليس فقط للولايات المتحدة ولكن لإتاحته لدول أخرى. لن يكون هناك فائز، أتخيل مما نراه أن العديد من هذه اللقاحات ستكون متشابهة للغاية في تأثيرها، ونأمل أن ينجح أكثر من واحد منها “.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا