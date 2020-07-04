بيلوسي: تقارير مكافآت الروس لقتل القوات الأمريكية تظهر تساهل ترامب مع بوتين

أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن التقارير التي تفيد بأن مسئولي المخابرات الروسية عرضوا مكافآت للمقاتلين الأفغان لقتل قوات التحالف بما في ذلك القوات الأمريكية، تظهر في سياق كون الرئيس متساهلاً مع فلاديمير بوتين عندما يتعلق الأمر بحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع وشبه جزيرة القرم وأوكرانيا ، والتقويض المستمر لسلامة انتخاباتنا.

وقالت بيلوسي إن قواتنا المسلحة ستكون في خدمة أفضل إذا أمضي الرئيس ترامب وقتًا أطول في قراءة إيجازه اليومي ووقتًا أقل في التخطيط للعرض العسكري والدفاع عن آثار الكونفيدرالية.

وانتقدت نانسي بيلوسي الرئيس ترامب وإدارته قائلة ، “كان ينبغي إطلاع الرئيس شفهياً عليه”.

واشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها “تعتقد أن الرئيس ترامب سيقبل نتائج الانتخابات إذا خسر أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن في نوفمبر”، لكنها أضافت أنه يجب على الديمقراطيين “الاستعداد لكل شيء”.

وشددت بيلوسي على أن الوضع المثالي للديمقراطيين هو الفوز في الانتخابات الرئاسية بهامش واسع يجعل من الصعب التنافس. وعندما سؤلت بيلوسي خلال مقابلة بثت مباشرة مع روبرت كوستا من صحيفة واشنطن بوست ما إذا كانت تشعر بالقلق من أن الرئيس ترامب سيطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية ويرفض الإقرار إذا خسر ، قالت “لا ، لا أعتقد ذلك. ولكن لمجرد أن أكون مستعدًا ، أود فقط أن أقول إن الفوز كبير لأنه سيحاول التشكيك في شهادة هذا أو ذاك “. وتابعت بيلوسي “أعتقد أنه سيحترم نتائج الانتخابات. وحتى إذا لم يفعل ذلك ، فإن أتباعه من حوله سيفهمون أنه سيتعين عليه احترام نتائج الانتخابات”. في الوقت نفسه ، لم تستبعد بيلوسي تمامًا احتمال أن يواجه الديمقراطيون مثل هذا السيناريو الذي يرفض فيه الرئيس الحالي ترك منصبه. وقالت بيلوسي “أعتقد أنه سيتفهم المنصب الذي يشغله يتطلب منه التنحي. بعد أن قلت ذلك ، استعد لكل شيء. أتمنى الأفضل ، استعد للأسوأ.” وقد اعترف بايدن في وقت سابق من هذا الشهر خلال مقابلة في “ذي ديلي شو” مع تريفور نوح بأنه نظر في إمكان رفض ترامب التنازل. لكنه قال إنه “مقتنع تماما” بأن الضباط العسكريين “سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة كبيرة” إذا حدث ذلك. وقال متحدث باسم حملة ترامب في ذلك الوقت إن “الرئيس ترامب كان واضحًا أنه سيقبل نتائج انتخابات 2020”. كان ترامب يتتبع بايدن برقمين في استطلاعات الرأي الأخيرة وسط رفض الناخبين لمعالجته لوباء الفيروس التاجي والاحتجاجات على الصعيد الوطني بشأن وحشية الشرطة والظلم العنصري. و تتجذر مخاوف الديمقراطيين من أن يثير ترامب الشك في نتائج الانتخابات في انتقاد الرئيس المستمر لعمليات الاقتراع بالبريد في الأشهر الأخيرة. وادعى ترامب مرارًا وتكرارًا أن بطاقات الاقتراع بالبريد معرضة لخطر الغش ، على الرغم من الأدلة النادرة. كما صوت ترامب نفسه بالبريد في الانتخابات التمهيدية في فلوريدا في وقت سابق من هذا العام.



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