الصين: لا وفيات بسبب كورونا.. وتسجيل 3 إصابات جديدة بينها حالة بعدوى محلية ببكين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة ب فيروس كورونا الجديد ( كوفيد – 19 ) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83545 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وأضافت اللجنة – في تقريرها اليومي – أنه تم أمس الإبلاغ عن حالتين وافدتين من الخارج بواقع واحدة في شنغهاي والأخرى في قوانغدونغ، ليصل إجمالي عدد الحالات الوافدة من الخارج إلى 19 25 شخصا غادر المستشفيات 1859 منهم بعد الشفاء، فيما خرج 10 أشخاص من المستشفيات أمس بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78509 أشخاص.

وأوضحت اللجنة أن 4993 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية، بعد مغادرة 794 شخصا من الملاحظة أمس، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن أربع حالات جديدة بدون أعراض ليبلغ إجمالي الحالات بدون أعراض التي لاتزال تحت الملاحظة الطبية إلى 98 حالة بينها 61 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1247 حالة إصابة بينها سبع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و46 حالة إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و449 حالة بينها سبع وفيات في تايوان، فيما خرج من المستشفيات 1125 مريضا في هونج كونج و45 مريضًا في ماكاو و438 مريضًا في تايوان، بعد شفائهم.

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