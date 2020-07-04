المغرب يسجل حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغرب ية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين ب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 232 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 146 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفا و434 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 54 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 9214 ،موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 726 ألفا و 489 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغرب ية بكل وطنية ومسئولية.

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