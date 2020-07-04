وزير الدفاع التركي يزور مصراتة

إيوان ليبيا – وكالات :

زار وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، مدينة مصراتة في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى ليبيا التي بدأها أمس الجمعة، رفقة رئيس الأركان العامة التركية، يشار غولر.

وكان على رأس مستقبلي الوزير التركي في مصراتة وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية أشار إلى زيارة أكار كذلك مركز العمليات في مصراتة.

ولفت البيان إلى إجراء الوزير التركي محادثات مع باشاغا إلى جانب موظفين بمصراتة، دون الكشف عن مزيد التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، زار أكار وغولر مستشفى معيتيقة في العاصمة طرابلس، حيث اطلعا على الأوضاع هناك من المسؤولين ومن الكادر الطبي التركي العامل في المستشفى، حسب قناة «TRT» التركية.

كما تفقد أكار وغولر السفينة الحربية «TCG Giresun»، التي تتبع مجموعة المهام البحرية التركية التي تضم أربع سفن، وتخدم في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وخلال تفقد السفينة، التقى أكار وغولر بشكل فردي ضباط في مركز العمليات إلى جانب أفراد السفينة، كما تلقيا معلومات حول العمل في مركز عمليات الحرب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا