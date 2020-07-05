تشيلسي يستعيد الانتصارات بثلاثية في واتفورد ويواصل التمسك بالمركز الرابع

وبعد الخسارة خارج ملعبه في المباراة الماضية أمام وست هام بثلاثية مقابل هدفين، استعاد تشيلسي الانتصارات ليصل إلى النقطة 57 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

أما واتفورد تجمد رصيده عند النقطة 28 في المركز الـ17.

ثلاثية تشيلسي سجلها أوليفييه جيرو وويليان وروس باركلي.

بدأ تشيلسي المباراة بتشكيل يتكون من كيبا أريزابالاجا في حراسة المرمى.

أمامه رباعي دفاعي رييس جيمس وكريستينسين وكورت زوما وسيزار أزبيليكويتا.

ثم ثلاثي وسط بقيادة كانتي وروس باركلي وميسون ماونت.

وفي الهجوم كل من ويليان وجيرو وبوليستيش.

الدقائق الأولى من المباراة جاءت متوسطة المستوى دون خطورة حقيقية على المرمى.

إلى أن نجح المهاجم الفرنسي جيرو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 28 بتسديدة مخادعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من باركلي.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل بوليستيش على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل إيتيان كابوي.

وتقدم ويليان لتسديد الركلة وسجل منها الهدف الثاني للفريق الأزرق.

وظلت سيطرة تشيلسي مستمرة طوال الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ودفع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بثلاثة تغييرات دفعة واحدة بنزول كل من كالوم هودسون أودوي وروبين لوفتيس تشيك وتامي أبراهام بدلا من ويليان وماونت وجيرو.

ثم غادر نجولو كانتي الملعب وشارك بدلا منه الشاب بايلي جليمور.

وطالب بوليستيش باحتساب ركلة جزاء له في الدقائق الأخيرة في المباراة بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

وفي الوقت بدلا من الضائع نجح لاعب الوسط روس باركلي في تسجيل الهدف الثالث للبلوز، لتنتهي النتيجة بفوز تشيلسي بثلاثية دون رد.

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