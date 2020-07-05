كاني ويست يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا

أعلن المغني الأمريكي كاني ويست ، الأحد، ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيا يعد تنفيذا لوعده وتحديا صريحا للرئيس دونالد ترامب .

وكانت انتشرت فيديوهات له على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها متحدثاً عن دعم ترامب ، ووعده بالترشح ل انتخابات الرئاسة 2020، صورها الحضور ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجعل هذا الاحتمال حال فوزه من زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان مطروحة كسيدة أمريكا الأولى.

واختار المغني منصة تويتر للإعلان عن أخباره الجديدة بعد غياب استمر عاما عن الظهور بسبب دخوله مصحة نفسية في لوس انجليس في نهاية 2016.

قال ويست، في تصريحات سابقة: “2024… عندما أصبح الرئيس يتعين أن نغير اسم الطائرة (الرئاسية) إلى ييزي” وذلك في إشارة إلى خط إنتاج أحذية ييزي المملوك له. وأضاف في تغريدة أخرى “لم يعد لدي مدير أعمال. لا يمكن لأحد أن يدير أعمالي”

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