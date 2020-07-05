في خطاب يوم الاستقلال.. ترامب يهاجم اليسار المتطرف.. ويؤكد: في طريقنا إلى انتصار هائل على كورونا

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، ضربات لما أسماه “اليسار المتطرف”، ووسائل الإعلام، بينما كان يدافع عن تعامل إدارته مع جائحة الفيروس التاجي خلال خطاب يوم الاستقلال .

وقال ترامب في البيت الأبيض: “هزم الأبطال الأمريكيون النازيين، وأخرجوا الفاشيين، وأطاحوا بالشيوعيين، وأنقذوا القيم الأمريكية، وأيدوا المبادئ الأمريكية، وطاردوا الإرهابيين إلى أقصى وجه الأرض”.

وأضاف “نحن الآن بصدد هزيمة اليسار الراديكالي والماركسيين والفوضويين والمحرضين واللصوص والأشخاص الذين ليس لديهم أي دليل في كثير من الأحيان على ما يفعلونه”.

وقال الرئيس الأمريكى، “إن الولايات المتحدة في طريقها إلى “انتصار هائل” على ما يطلق عليه “الطاعون الرهيب من الصين ” على الرغم من الزيادة الكبيرة في حالات الإصابات الجديدة بعدوى كورونا، مضيفا: لقد حققنا الكثير من التقدم، وإستراتيجيتنا تسير على ما يرام”.

وقال أمام حشود في حديقة البيت الأبيض، حيث كان القليل منهم يرتدون أقنعة، إن لدينا أفضل وأجود الاختبارات في العالم، مضيفًا أن البلاد لديها الآن أجهزة تهوية أكثر بكثير مما تحتاج: مشيرا إلى أنه “من المرجح أن يكون لدينا حل علاجي أو لقاح قبل نهاية العام بوقت طويل”.

ووصف ترامب التغطية الإخبارية المتعلقة بإسقاط وإزالة المعالم الكونفيدرالية بأنها غير محترمة للقوات المسلحة الأمريكية، قائلا: “أنت لا تشوهني فقط، أنت تشوه أجيالا من الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمريكا”، “إنكم تهينون الناس الذين يقاتلون من أجل الحرية”.

ووصف ترامب التماثيل الكونفيدرالية بأنها جزء مهم من التاريخ الأمريكي، وهدد باستخدام حق النقض ضد إجراء من الحزبين لإعادة تسمية قواعد الجيش الأمريكي التي تم تسميتها بعدد الضباط العسكريين الكونفيدراليين.

وكان ترامب تطرق إلى العديد من الموضوعات نفسها خلال خطاب عطلة نهاية الأسبوع في جبل راشمور، أثار انتقادات من الديمقراطيين الذين قالوا إنه كان يسيّس ما ينبغي أن يكون احتفالًا لجميع الأمريكيين.

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