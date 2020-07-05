مقتل 16 وفقدان 13 جراء سقوط أمطار غزيرة على جنوب غربي اليابان

أفادت وسائل الإعلام المحلية اليابان ية اليوم الأحد أن 16 شخصا على الأقل قتلوا فيما لا يزال 13 في عداد المفقودين في الوقت الذي يسرع فيه رجال الانقاذ من أجل العثور على ناجين في جنوب غربي اليابان ، حيث تسببت ال أمطار الغزيرة التي حطمت الارقام القياسية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابان ية أنه يخشى أن يكون 17 شخصاً آخرين قد قتلوا عندما ضربت الفيضانات دار رعاية في منطقة ريفية في إقليم كوماموتو.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليوم الأحد عن مسئولين فى إقليم كوماموتو أن حوالى 50 شخصا تم إنقاذهم من الدار فى قرية كوما، على بعد حوالى 950 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.

وأمرت السلطات في إقليم كوماموتو حوالي 200 ألف من السكان بالفرار من منازلهم في الوقت الذي لا تزال تحذر فيه من ال أمطار الغزيرة والانهيارات الطينية والفيضانات وزيادة في منسوب مياه الأنهار في المنطقة.

وكانت ال أمطار الموسمية الغزيرة قد انهمرت على إقليمي كوماموتو وكاجوشيما بجنوب غربي البلاد منذ يوم أمس .



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