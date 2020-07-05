إسرائيل: لا نقف بالضرورة وراء كل حوادث المواقع النووية الإيرانية

قال وزير الدفاع ال إسرائيل ي بيني جانتس اليوم الأحد إن بلاده لا تقف “بالضرورة” وراء كل حادثة غامضة تقع في إيران ، بعد أن دفع اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية بعض المسؤولين ال إيران يين للقول إنه نجم عن عملية تخريب إلكترونية.

وتعهدت إسرائيل ، التي يعتقد على نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة في المنطقة، بألّا تسمح أبدا ل إيران بامتلاك أسلحة نووية قائلة إن طهران تدعو لتدمير إسرائيل . وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي سلمي.

ومحطة نطنز لتخصيب الوقود تحت الأرض أحد المنشآت الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم ال إيران ي وواحدة من عدة منشآت إيران ية يراقبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. واحترقت أجزاء من المبنى المكون من طابق واحد يوم الخميس.

ولدى سؤال جانتس عما إذا كانت إسرائيل لها صلة “بالانفجارات الغامضة” في مواقع نووية إيران ية رد بالقول “ليس كل واقعة تحدث في إيران لها صلة بالضرورة بنا”.

وأضاف لراديو إسرائيل “كل تلك الأنظمة معقدة، ولها قيود سلامة مرتفعة المعايير للغاية ولست واثقا من أنهم يعلمون على الدوام كيف يلتزمون بها”. وقال ثلاثة مسؤولين إيران يين أدلوا بتصريحات لرويترز إنهم يعتقدون أن تخريبا إلكترونيا عبر الإنترنت وقع في نطنز لكنهم لم يقدموا أدلة على ذلك. وقال اثنان إن إسرائيل ربما تقف وراء الأمر. وتناول مقال نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية ما وصفته باحتمال قيام أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة بأعمال تخريب، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر. وفي 2010، تم العثور على فيروس (ستكسنت) الإلكتروني، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تم تطويره من قبل الولايات المتحدة و إسرائيل ، بعد استخدامه في هجوم إلكتروني على نطنز. وقال زئيف إلكين عضو مجلس الوزراء الأمني ال إسرائيل ي الشهر الماضي إن إيران حاولت تنفيذ هجوم إلكتروني عبر الإنترنت على أنظمة المياه في إسرائيل في أبريل نيسان. وبموجب اتفاق نووي وقع في 2015 مع ست قوى عالمية، قيدت إيران أنشطتها النووية في مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. لكن طهران قلصت التزامها ببنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

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