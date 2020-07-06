بارتوميو: التحكيم غير عادل ويجامل طرفا واحدا.. وهذا موقف ميسي وسيتيين

برشلونة يتأخر عن ريال مدريد بفارق 4 نقاط، في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

وصرّح بارتوميو عبر محطة موفيستار بعد : “لقد شاهدت ، إنه انتصار آخر لـ ريال مدريد”.

وأضاف: “”ما سأقوله يحمل مذاقا مرا، ولكن تقنية الفيديو لا تفيد بالقدر الذي نأمله، إنها غير عادلة منذ عودة النشاط وتؤثر على نتائج المباريات، ويبدو وأنها تحابي طرفا واحدا دائما”.

وأكمل: “لقد صبت تقنية الفيديو في مصلحة فريق واحد في الكثير من المباريات، تحدثنا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالفعل”.

وواصل: “تقنية الفيديو يجب أن تساعد الحكام، لكن في الأسابيع القليلة الماضية رأينا الكثير من اللقطات التي لم تكن عادلة فيها”.

وتحوّل بارتوميو للحديث عن مستقبل مدربه كيكي سيتيين: “أعرف أن هناك الكثير من الشائعات المنتشرة، كلها زائفة”.

وشدد: “سيتيين يحظى بدعمنا، سنقاتل حتى نهاية الدوري، ثم سنلعب في دوري أبطال أوروبا”.

وأشاد: “اليوم خلق برشلونة الكثير من الفرص، لقد استمتع اللاعبون، إنها مباراة فريق بطل”.

كما طمأن الجماهير بشأن مستقبل ليو ميسي قائد الفريق: “لن أعطي تفاصيل، لكن ميسي قال إنه سينهي مسيرته في برشلونة، نحن مركزون حاليا على المسابقة”.

وأتم: “هناك مفاوضات مع عدة لاعبين، لكن ميسي أوضح أن نيته المواصلة مع برشلونة”.

وكانت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية قد ذكرت في تقرير لها أن ليو ميسي قرر إنهاء عقده مع برشلونة والرحيل في 2021.

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