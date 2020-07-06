طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الأحد، غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة، وذلك بعيد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة الفلسطينية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي ومصدر أمني فلسطيني.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنّ طائراته أغارت على “منشآت حيوية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس، مشيراً إلى أنّ هذه الغارات أتت ردّاً على القصف الصاروخي الذي استهدف في وقت سابق الأحد جنوب الدولة العبرية انطلاقاً من القطاع.

وأضاف البيان أنّه “في وقت سابق من مساء الأحد أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل”.

وتابع “ردّاً على ذلك، شنّت مروحيات قتالية ومقاتلات حربية ضربات على أهداف لحماس”.

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