تعليق المجلس الأعلى للدولة على قصف قاعدة الوطية

ايوان ليبيا – وكالات :

وصف المجلس في بيان الأحد، قصف قاعدة الوطية بـ«الأجنبي الغادر والداعم» للمشير خليفة حفتر، واعتبره «محاولة يائسة لتحقيق نصر فارغ ردا على الانتصارات المتتالية التي حققها أبطال الجيش الليبي والقوة المساندة ضد عصابته على الأرض».

وأضاف البيان: «يؤكد المجلس أن الاعتداء على القاعدة يأتي في إطار عرقلة أي محاولة لبناء جيش ليبي وطني حقيقي من قبل مجرم الحرب حفتر والدول الداعمة له، ويشكك في جدية الدول التي تدعي سعيها للوصول إلى وقف إطلاق نار وحل سلمي في ليبيا وتقوم في ذات الوقت بدعم هذه الأعمال الإجرامية».

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» لتابعة لقوات حكومة الوفاق، مصطفى المجعي، في تصريح إلى قناة «TRT عربي» التركية، تعليقا على الواقعة نفسها: «نعرف هوية الطيران الأجنبي الذي قصف قاعدة الوطية الجوية، والضربات هي انتهاك صارخ للسيادة الليبية، لكن لا قيمة عسكرية لها».

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