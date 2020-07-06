ليبيا نيوز

فشل مقترح تمديد ولاية المشري لعام إضافي

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم مجلس  الدولة الاستشاري، محمد عبد الناصر، اليوم الأحد، إن 30 عضوًا تقدموا خلال جلسة اليوم بمقترح لتمديد ولاية رئاسة المجلس الحالية لسنة إضافية.

وأضاف عبد الناصر، في تصريحات لفضائية “فبراير”،أن مقترح الأعضاء عُرض على المجلس في جلسته ولم ينل تصويت الغالبية، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على تحديد الجلسة القادمة موعدًا لانتخابات رئاسة المجلس.

وانتُخب المشري المُنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الليبية، والذي كان عضوًا بالمكتب التنفيذي لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية للجماعة، في 8 الطير/أبريل 2018م رئيسًا للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين في ليبيا خلفًا لـعبد الرحمن السويحلي الذي تولى رئاسة المجلس لولايتين.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • لو المشرى الاخوانى الحقير خسر المنصب يموت بالسكتة القلبية فهو يعشق السلطة والمال يحسب ان ماله اخلده مستعد يبيع امه وزةحته وبنته لمن يساعده فى البقاء فى المنصب الزائل فلكل عهد منتفعيه وعندما كنت فى طرابلس فى اوائل التسعينات قابلت واحد بنفس المواصفات ايام القذافى وكان امين اللجنة الشعبية العامة للشئون العربية اى وزير الشئون العربية ودخلت مع صديق لى كان رئيس وفد مصرى يضم رئيس تحرير جريدة الشعب حامد زيدان وعضو مجلس شعب ابن اخت كمال الشاذلى زعيم الاغلبية فى مصر وقتها وكلمته عن مشكلة تخص المصريين فى ليبيا بخصوص شراء التذاكر بالدولار بدلا من الدينار فقال لى الحمار نعطيك تذاكر بالمجان لا بالدينار ولا بالدولار طبعا لم يعجبنى كلامه فانت لست مثل من يتعامل معهم ويعطيهم من اموال الشعب الليبى دون وجه حق حتى انه نصب عليه احد المصريين وحصل على عشرين الف دولار لنشر الكتاب الاخضر فى مصر والحمد لله لم احصل منه على اى مال حرام مثل باقى الوفد وكان صديق لى ليبى يستغرب ذلك بل على العكس تركت تذكرة سفر بالطيران من حقى وسافرت برا المهم ان رايت هذا القصير المحب للشهرة والسلطة اخر من قبل يد القذافى بعد خطابه الشهير بيت بيت زنقة زنقة ولم تنفعه السلطة ولا المال الحرام والحمد لله على المال الحال كنت اتحصل على 8 دينار فترة مسائية اربع حصص الحصة باثنين دينار مال حلال ربنا يبارك فيه اما من يستحل المال العام اسوأ من اللص العادى الذى يسرق شخص واحد بينما من ينهب اموال الشعب الليبى ويسرقها فهو يسرق ستة مليون واحد ولن يفلت من الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون
    .{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15، 16]
    طز فى الدنيا دنيا فانية اشبع يامشرى بها ستندم يوم الحساب

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