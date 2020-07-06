فشل مقترح تمديد ولاية المشري لعام إضافي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري، محمد عبد الناصر، اليوم الأحد، إن 30 عضوًا تقدموا خلال جلسة اليوم بمقترح لتمديد ولاية رئاسة المجلس الحالية لسنة إضافية.

وأضاف عبد الناصر، في تصريحات لفضائية “فبراير”،أن مقترح الأعضاء عُرض على المجلس في جلسته ولم ينل تصويت الغالبية، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على تحديد الجلسة القادمة موعدًا لانتخابات رئاسة المجلس.

وانتُخب المشري المُنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الليبية، والذي كان عضوًا بالمكتب التنفيذي لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية للجماعة، في 8 الطير/أبريل 2018م رئيسًا للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين في ليبيا خلفًا لـعبد الرحمن السويحلي الذي تولى رئاسة المجلس لولايتين.

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