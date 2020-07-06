ليبيا نيوز

800 ألف يورو دعم إيطالي لقطاع التعليم بالأردن

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وقعت الحكومة الإيطالية ومنظمة اليونسكو، اتفاقية لدعم برنامج تعزيز النظام المؤسسي لوزارة التربية والتعليم الأردنية بقيمة 800 ألف يورو.
وذكرت وزارة التعليم الأردنية – في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن “بترا” اليوم الإثنين -أن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار القرض المقدم من الحكومة الإيطالية لدعم قطاع التعليم بالمملكة، ودعم ميزانية القطاع بقيمة 85 مليون يورو؛ تصرف عن طريق قرض ميسر من المساعدة الإنمائية لدعم مكونات تعليم الطفولة المبكرة وتنميتها، والتعليم والتدريب الفني والتقني، وتنمية الموارد البشرية وتعزيز النظام التعليمي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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