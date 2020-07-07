بكين تنتصر على كورونا.. وتدخل في معركة جديدة مع الطاعون

لم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ، الإثنين، مقارنة بتسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وذلك في مؤشر على احتواء المدينة لانتشار المرض الذي أثار ظهوره مخاوف عدة خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، شددت سلطات منطقة منغوليا الداخلية في شمال البلاد التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابة مؤكدة ب الطاعون الدملي أو (الدبلي) لدى راعي ماشية خلال نهاية الأسبوع، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقالت اللجنة الصحية في مدينة بايانور في بيان، إن المصاب حالته مستقرة وهو في مستشفى في المدينة.

ومنعت اللجنة صيد وتناول الحيوانات التي قد تكون حاملةً للطاعون، لاسيما المرموط، حتى نهاية العام، وحضت السكان على الإبلاغ بوجود أي قوارض مريضة أو ميتة.

ويمكن لبكتيريا يرسينيا الطاعون ية المسببة للطاعون الانتقال للإنسان من الجرذان المصابة عبر البراغيث. ويبقى الطاعون الشديد العدوى نادراً في الصين وهو قابل للعلاج، لكن قضى بسببه 5 أشخاص حتى الآن منذ عام 2014، بحسب اللجنة الوطنية الصحية في الصين. وأفيد عن إصابة مشبوهة ب الطاعون لدى فتى يبلغ 15 عاماً الإثنين، في منغوليا المجاورة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وذكرت الوكالة، أن الفتى عانى ارتفاعا في الحرارة بعد تناوله لمرموط اصطاده كلب. وقالت الوكالة، إن حالتين مؤكدتين سجلتا الأسبوع الماضي في محافظة خوفد في منغوليا، لدى شقيقين تناولا لحم المرموط. وفرض الحجر على 146 شخصاً خالطوا الشقيقين.

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