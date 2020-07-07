عودة التونسيين العالقين في ليبيا إلى بلادهم عبر منفذ راس جدير

ايوان ليبيا – وكالات :

غادرت أمس الإثنين، مجموعة تونسيين عالقين عبر منفذ راس جدير البري، كانوا متواجدين في الجانب الليبي.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمنفذ الإثنين، جاءت عملية الإجلاء بناء على تعليمات وزارة الداخلية والإدارة العامة لأمن المنافد، وبعد استكمال كل الإجراءات الصحية والأمنية التي اتخذت من قبل مديرية الأمن.

وشدد البيان على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير عودة آمنة ومريحة للأشقاء التونسيين بناء على تعليمات مدير أمن منفد راس اجدير البري عقيد أبوالربيع مخلوف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية.

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