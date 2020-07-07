جوارديولا: نريد مواجهة ريال مدريد في مانشستر لكننا سنتقبل قرار يويفا

سيتي انتصر بنتيجة 2-1 على ريال مدريد في سنتياجو برنابيو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن تتوقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا، وينتظر تحديد موعد ومكان لقاء الإياب.

وصرح جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “نريد مواجهة ريال مدريد في مانشستر، لكننا سنتقبل قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وأضاف “أريد اللعب ضد ريال مدريد هنا، لكنني أنفي إجراء أي مكالمات هاتفية لأطلب اللعب في مانشستر”.

وشدد المدرب الإسباني “ليس لدي القوة للاتصال بالاتحادين الأوروبي أو الدولي لكرة القدم”.

يويفا قرر إقامة مباريات الأدوار المتبقية من دوري أبطال أوروبا بشكل مجمع في البرتغال أغسطس المقبل.

كانت صحيفة “أس” الإسبانية قد أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يرغب في إقامة مباريات إياب دور الـ16 الأربعة المتبقية في البرتغال، لكن ضغط مانشستر سيتي وبرشلونة للعب على ملعبيهما سيحول دون ذلك.

الاتحاد الأوروبي كان قد حدد بالفعل ملعبي بورتو وجيمارايش لإقامة مباريات دور الـ16 المتبقية، وكان بصدد الإعلان عن ذلك في قرعة ربع النهائي التي تقام الجمعة المقبل.

لكن مانشستر سيتي يضغط لتغيير القرار، ويصمم على اللعب في الاتحاد.

جوارديولا يعرف قوة ريال مدريد، ولا يريد إعطائه أي أفضلية باللعب على ملعب محايد في الإياب.

وبخلاف تلك المباراة، تتبقى مواجهة بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي، ويوفنتوس وليون.

فيما تأهل قبل انتشار فيروس كورونا كل من: أتالانتا، وأتليتكو مدريد، ولايبزج، وباريس سان جيرمان.

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