أتليتكو يفرّط في أسبقية الـ51 ثانية ويكتفي بالتعادل مع سيلتا

ألفارو موراتا تقدّم مبكرا جدا لـ أتليتكو مدريد، قبل أن يتعادل فران بيلتران لـ سيلتا فيجو في الشوط الثاني.

ليكتفي أتليتكو مدريد برفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع.

فيما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 36 نقطة وتقدّم إلى المركز 15 مؤقتا، بفارق 7 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليصل أتليتكو مدريد إلى المباراة رقم 15 على التوالي دون هزيمة، إذ لم يسقط منذ خسارته أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم 1 فبراير.

لكنه حقق رقما قياسيا سلبيا، إذ تعادل خارج ملعبه للمرة العاشرة، أمر لم يحدث له في موسم واحد على الإطلاق.

أما سيلتا فيجو، فعجز عن تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي، إلا أنه رفض الهزيمة أمام ضيفين ثقيلين على شاكلة برشلونة وأتليتكو خلال تلك الفترة.

المباراة اشتعلت مبكرا للغاية، إذ تقدّم موراتا لـ أتليتكو بعد عرضية آنخل مارتين كوريا في الثانية 51.

ليسجل المهاجم الدولي الإسباني ثاني أسرع أهداف الموسم بعد هدف خايمي ماتا في شباك فالنسيا في الثانية 45.

الهدف هو الأسرع لـ أتليتكو في الدوري منذ هدف أنطوان جريزمان أمام مالاجا يوم 10 فبراير 2018 بالثانية 39.

لكن أتليتكو فرط في تقدمه المبكر، وتلقى هدف التعادل في الشوط الثاني بواسطة فران بلتران في الدقيقة 49.

وطوال دقائق الشوط الثاني حاول أتليتكو العودة إلى التقدم، لكنه عجز عن حصد أكثر من نقطة واحدة.

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