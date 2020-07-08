جوارديولا: الأداء؟ نستعد لأرسنال وريال مدريد

وصرح بيب عقب الفوز أمام نيوكاسل في الدوري للتلفزيون البريطاني قائلا: “أحببت كل شيء في المباراة، الالتزام، الطريقة التي لعبنا بها، تماما مثل المباراة السابقة”.

وأضاف “مستوى آخر جيد لنا اليوم، سجلنا الأهداف التي أهدرناها خلال المباراة الماضية، خلقنا عددا من الفرص أكثر من مواجهة ساوثامبتون”.

وواصل “نستعد لمواجهات أرسنال وريال مدريد”.

وكان سيتي قد فاز بنتيجة 5-0 أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء.

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كما يواجه ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا