النمسا: لدينا وثائق تثبت تورط المخابرات التركية فى أعمال العنف فى فيينا

أكد وزير الداخلية النمسا وي كارل نيهمر أنه وردت إليه معلومات ومؤشرات تؤكد مشاركة جهاز المخابرات التركية في أعمال الشغب والعنف التى وقعت في فيينا الأسبوع الماضي بعد اعتداء أتراك على مظاهرة سلمية للأكراد .

وقال نيهمر فى تصريحات له اليوم الأربعاء أن جهاز المخابرات التركي متورط في أعمال الشغب التي حدثت مؤخرًا في فيينا بحسب أدلة وتقارير جمعتها عناصر أمنية قامت بتصوير المشاركين من المتظاهرين اليساريين الأكراد.

وأوضح نيهمر أن التحقيقات فى هذه الأحداث أخذت منحى جديدا بعد ثبوت ضلوع تركيا فيها، لافتا إلى أنه لديه وثائق ومقاطع مصورة تدين العناصر التركية التى تورطت فى الأعمال التخريبية فى فيينا .

وكانت عناصر تركية قد اعتدت على مظاهرات للأكراد فى فيينا على مدار 4 أيام مما تسبب فى شغب وتدمير ممتلكات وإصابة رجال شرطة نمساويين.

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