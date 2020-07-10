الغرياني يدعو لمظاهرات تأييد للتدخل التركي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

حث “الصادق الغرياني”، المواطنين في مناطق سيطرة حكومة الوفاق إلى الخروج في مظاهرات تؤيد التدخل التركي في ليبيا، حيث قال إن “على جميع المنظمات المدنية في ليبيا، تنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعمهم للتعاون التركي الليبي” وإن ” سكان طرابلس، يدركون جيداً الجهة التي ساعدتهم للتخلص من القنابل والصواريخ التي كانت تنهال عليهم قبل شهرين.”

ولم ينسى “الغرياني” في ظهوره المتلفز الأخير أن يعيد مباركته لاتفاقية الحدود البحرية التي وقعتها تركيا مع السراج التي تمكن الأتراك من التنقيب في البحر المتوسط، واصفاً الاتفاقية بالشرعية والقانونية، أما التدخل غير القانوني -حسب رأيه-يأتي من فرنسا ودول عربية ينبغي التنديد بهم.

يذكر أن “الغرياني” قد دعى في وقت سابق عبر بيان له -حكومة السراج- أن تكافىء تركيا على دعمها وتقدير موقفها لأنها تواجه تحالفات دولية بسبب وقوفها مع ليبيا ومساعدتها – حسب وصفه – كما أثنى مطولاً على زيارة الوفد التركي إلى طرابلس.

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