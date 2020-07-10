ليبيا نيوز

الغرياني يدعو لمظاهرات تأييد للتدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

حث “الصادق الغرياني”، المواطنين في مناطق سيطرة حكومة الوفاق إلى الخروج في مظاهرات تؤيد التدخل التركي في ليبيا، حيث قال  إن “على جميع المنظمات المدنية في ليبيا، تنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعمهم للتعاون التركي الليبي” وإن ” سكان طرابلس، يدركون جيداً الجهة التي ساعدتهم للتخلص من القنابل والصواريخ التي كانت تنهال عليهم قبل شهرين.”

ولم ينسى “الغرياني” في ظهوره المتلفز الأخير أن يعيد مباركته لاتفاقية الحدود البحرية التي وقعتها تركيا مع السراج التي تمكن الأتراك من التنقيب في البحر المتوسط، واصفاً الاتفاقية بالشرعية والقانونية، أما التدخل غير القانوني -حسب رأيه-يأتي من فرنسا ودول عربية ينبغي التنديد بهم.

يذكر أن “الغرياني” قد دعى في وقت سابق عبر بيان له -حكومة السراج- أن تكافىء تركيا على دعمها وتقدير موقفها لأنها تواجه تحالفات دولية بسبب وقوفها مع ليبيا ومساعدتها – حسب وصفه – كما أثنى مطولاً على زيارة الوفد التركي إلى طرابلس.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • عديم الشرف وساقط أخلاقيا ومن سيستجيب الي نداءاتك ساقط مثلك وفاقد للشرف والرجوله فيا فاسد راجع مواقفك المخزيه التي تقف مع جيهات معاديه لوطنك فكنت كلب تنبح ممجدا لقطر واليوم هأنت كلب ايضا وتنبح ايضا ممجدا لتركيا فلماذا تعادي وطنك وهل بالضروره لو كان جدك علي بن علي الغرياني شيخ وعميل لايطاليا وكان يصدر في فتاوي داعمه لأحتلال ايطاليا لليبيا يكون نصيبك حتي أنت أن تكون شيخ وعميل للاتراك تفتي لمصلحة تركيا ضد وطنك يا كلب يا نباح وتغض الطرف عن كون الخمر والزنا في تركيا مباح فأي شيخ واطي وضال ومضلل أنت فلما تذكي نار الفتنه والحرب في ليبيا ولا تفتي بحرمه الخمر وبيوت الدعاره المرخص لها من اردوغان نفسه الذي تصفونه بولي أمر المسلمين

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