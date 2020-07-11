تفعيل بعض المشاريع المشتركة مع تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل رئيس تونس، قيس سعيد، بقصر قرطاج أمس الجمعة، وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وليبيا في مختلف المجالات وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل بعض المشاريع المشتركة وتطوير عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة تتعلق خاصة بالاستثمار والتعاون المشترك.

بدوره، أوضح بومطاري أن اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى عدة مسائل أخرى تتعلق بالتعاون التجاري والمنطقة الحرة إلى جانب مناقشة بعض المسائل الاستراتيجية الأخرى، مشيرًا إلى «اعتزام الجانبين مزيد تعزيز التعاون على عدة مستويات لخلق تكامل اقتصادي ومالي بين البلدين»، حسب البيان.

ونهاية يونيو الماضي، بحث بومطاري مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بو جيه، سبل التعاون المتبادل والمشترك في المجالات الاقتصادية والمالية.

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