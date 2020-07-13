ليبيا نيوز

الجيش يؤكد جاهزيته الكاملة لصد أي هجوم قرب سرت

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الإعلام الحربي للجيش الوطني على إحدى منصاته الإلكترونية أن الأوضاع في محاور مدينة سرت ومحيط بلدية الجفره جيدة جداً -حسب وصفه- وأن القوات المسلحة في حالة الجاهزية  الكاملة لصد أي هجوم .

كما جاء في منشور الإعلام الحربي أن الحقول النفطية لاتزال مغلقة ولن تفتح إلا عند تنفيذ شروط ” الشعب و القيادة العامة “وأنه برغم الظغط الخارجي إلا أن القوات المسلحة للجيش والقيادة لاتزال مستمرة في قضيتها المتمثلة في تحرير الوطن بالكامل وليس الدفاع عن سرت والجفره فقط .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • كل المواجهات المباشرة كانت لصالح الجيش الوطنى وانسحابه طواعية من طرابلس اوهم الاغبياء بانه يمكن مواجهتهم فمابالك الان من وجود دعم مباشر من مصر يكفى لحسم اى معركة بامكانيات هائلة وغرفة عمليات لقادة محترفون فى استخدام احدث وسائل العصر لادارة المعارك وقوة مدرعة فى خلال 24 ساعة تكون فى قلب مصراته بدعم جوى وبحرى هائل وعلى خوان مصراته تجهيز مقابر جماعية لدفن جيفهم قريبا

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