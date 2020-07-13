الجيش يؤكد جاهزيته الكاملة لصد أي هجوم قرب سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الإعلام الحربي للجيش الوطني على إحدى منصاته الإلكترونية أن الأوضاع في محاور مدينة سرت ومحيط بلدية الجفره جيدة جداً -حسب وصفه- وأن القوات المسلحة في حالة الجاهزية الكاملة لصد أي هجوم .

كما جاء في منشور الإعلام الحربي أن الحقول النفطية لاتزال مغلقة ولن تفتح إلا عند تنفيذ شروط ” الشعب و القيادة العامة “وأنه برغم الظغط الخارجي إلا أن القوات المسلحة للجيش والقيادة لاتزال مستمرة في قضيتها المتمثلة في تحرير الوطن بالكامل وليس الدفاع عن سرت والجفره فقط .

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