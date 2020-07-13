ماكرون يدعو لاستئناف الحور السياسي في ليبيا بشكل عاجل

باريس-العنوان

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، لاستئناف الحوار بشكل فوري في ليبيا وبدء العملية السياسية، مؤكدًا أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

ودعا ماكرون، في كلمته بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، إلى تشكيل سياسة أوروبية مشتركة من أجل المتوسط.

وقال، “لا يمكن أن يحل السلام الدائم في المتوسط من دون أوروبا ولا يمكن أن نقبل بأن يقرر مصيرنا من قبل دول أجنبية”.

وشدد ماكرون، على “إن استقرار ليبيا أساسي من أجل أمن أوروبا والساحل الأفريقي ولا حل عسكريا للأزمة الليبية وأدعو إلى استئناف الحوار فورا وبدء العملية السياسية”.