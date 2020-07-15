ليبيا نيوز

رئيس الحكومة التونسية يقدم استقالته

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_تونس

تقدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، يوم الأربعاء، باستقالته للرئيس قيس سعيد، بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه.

ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين.

وقالت مصادر سياسية لرويترز الأربعاء إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته، بعد ساعات من خبر مطالبة الرئيس التونسي له بالاستقالة.

وكانت وسائل إعلام تونسية، قد أشارت في وقت سابق الأربعاء، إلى إن الرئيس قيس سعيد طلب من رئيس الوزراء، الياس الفخفاخ وحكومته تقديم استقالتهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • الادارة العامة للشؤن الاسلامية العالمية تخصص بعض القضاء في القطاعات القضاءية بعد الاختبار من لجنات متخصصة في حفظ القران الكريم – وتقوم بتعيينهم وفق القانون العام الادارة العدل والقضاء وبحماية من ادارات الامن القضاءي فيما يخص قوانين الإصلاحات الاداريةً في بعض الدول الاسلامية . وفتح ملفات قضايا فساد الاحزاب في الحكومات وتأخير الاعمال التنفيذية .

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  • خازوق كبير للغنوشى وضربة معلم من قيس سعيد فهم الملعوب وافسده واصبحت الحكومة التونسية بلا اخوان لاول مرة وسيكلف الرئيس التونسى رئيس وزراء جديد ويخرج الاخوان من الحكومة الجديدة ويدخل قلب تونس وستحصل على النصاب القانونى لان البديل حل البرلمان وهو مايخشاه الجميع عدا الحزب الدستورى الذى سيربح المعركة بفضل شعبية عبير موسى التى وقفت فى وجه الغنوشى واتمنى ان اراها رئيسة للبرلمان القادم بدلا من الكذابة الغنوشى الفنكوشى

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  • صاحب التعليق الاول عايش فى غيبوبة ماعلاقة مايكتبه بالموضوع اصلا هو مجرد بغبغان يرص اى كلام فارغ

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