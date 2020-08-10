فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا خلال زيارته للقاهرة

القاهرة 10 أغسطس 2020 (وال) التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى صباح اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد حميد الصافي، أن الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.

وبين السفير الأمريكي موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة. (وال – بنغازي) ا م

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