ميشال عون يقبل استقالة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب

بيروت 10 اغسطس 2020 (وال) – قبل الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة رئيس الحكومة حسان دياب، والذي قدم استقالته هو وعدد من وزراء حكومته على خلفية انفجار مرفـأ بيروت.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس عون شكر دياب والوزراء و”طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة”. وزار دياب قصر الرئاسة في بعبدا بالعاصمة بيروت، وتقدّم باستقالته خطياً للرئيس عون.

وأوضح دياب، في تصريح صحفي، أثناء مغادرته قصر بعبدا: “الله يحمي لبنان.. هيدا إللي بقدر قولو (هذا ما أستطيع قوله)”

وفي وقت سابق الاثنين أعلن دياب في مؤتمر صحفي من السراي الحكومي مقر رئاسة الحكومة استقالة حكومته.

وأشار دياب خلال المؤتمر الصحفي إلى أن حكومته “تحمّلت الكثير من التجني والاتهامات ولم تتوقف الأبواق عن تزوير الحقائق على حد تعبيره كما حمّل دياب الطبقة السياسية نتيجة الحالة التي وصل إليها لبنان، مشيراً إلى أن هذه الحكومة بذلت جهدا لوضع خارطة طريق.

هذا وتقدم أربع وزراء آخرين باستقالتهم على خلفية انفجار المرفأ، فيما شهد مجلس النواب استقالة سبعة أعضاء.(وال- بيروت)

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