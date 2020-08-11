روسيا تعلن تسجيل أوّل لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

موسكو 11 أغسطس 2020 (وال) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وكانت روسيا قد فجرت مفاجأة كبرى، بإعلان الانتهاء من التجارب على أول لقاح معتمد ضد فيروس كورونا، والموافقة عليه، وأوضحت أنه سيتم تسجيل اللقاح، الأربعاء.

وقال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، الإثنين، إن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه الولايات المتحدة، سيصبح متاحا أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده، في حين تخطت الإصابات بالوباء حول العالم، حاجز 20 مليونا، وفق موقع «وورلدوميتر» المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس. (وال – موسكو)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال