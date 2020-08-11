عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز حاجز الـ 20 مليون إصابة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز العشرين مليون حالة، بعد تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف الحالات العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنويا، معلنة تأكيدها أن السيطرة على كورونا أمر صعب.

وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة مايكل رايان، بأن الفيروس لا يخضع للأنماط الموسمية المرتبطة ببعض الفيروسات، ما يجعل السيطرة عليه أمرا صعبا على عكس فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى كالإنفلونزا التي تنتشر بشكل رئيسي في الشتاء.

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