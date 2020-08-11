برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح للبنان

ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن برنامج الأغذية العالمي سيرسل خمسين ألف طن من طحين القمح إلى لبنان؛ لتحقيق قدر من الاستقرار في إمدادات البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه يعتزم استيراد دقيق القمح وطحين الحبوب المخصص للمخابز والمطاحن للمساعدة في الحيلولة دون حدوث نقص في الغذاء بأنحاء لبنان، بعد الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت.

هذا وكشفت الحكومة اللبنانية عن أنه ليس لديها مخزون استراتيجي من الحبوب، لأن الانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت دمر كل المخزونات الخاصة في صومعة الحبوب الرئيسية الوحيدة في البلاد.

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